Biographie

Happy Mondays sont une des plus grandes promesses du rock britannique en 1989. Happy Mondays sont un des plus grands échecs du rock britannique en 1992, ils entrainent leur label Factory dans leur chute vertigineuse. De Pills 'n' Thrills and Bellyaches en 1990 à Yes, Please ! en 1992, leur histoire est faite de provocation, d'excès, d'inventivité musicale et de désastre annoncé. Leur tentative de retour en 2007 tombe à plat, tant les organismes des membres du groupe sont irrémédiablement abîmés par leur saga. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015