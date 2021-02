Biographie

Formé à Smolensk en 2005, Hard Rock Sofa est à l'origine un trio russe composé de Denis Chepikov, Alexander Shapovalov et Serguey Zuev, jusqu'au départ de ce dernier en 2012. Spécialisé dans une musique de danse électronique (EDM), le groupe obtient un succès rapide dans les clubs et collabore étroitement avec une autre formation de Smolensk, Swanky Tunes, dont l'un des membres, Vadim Shpak, est un cousin d'Alexander Shapovalov. Ce dernier fait ses valises pour une carrière solo lorsque Hard Rock Sofa interrompt sa progression fin 2014, non sans avoir laissé une trentaine de réalisations, dont un tiers avec Swanky Tunes (notamment leur version du classique punk de The Stooges, « I Wanna Be Your Dog »), mais aussi avec St. Brothers (« Myth » et « Blow Up »), DJ Squire, Matisse & Sadko, Dirty Shade, la chanteuse Eva Shaw (« Get Down ») ou Skidka. Après le départ d'Alexander Shapovalov alias Shapov, Hard Rock Sofa est mené par Denis Chepikov, qui fait son retour avec Angelina Lavo et Queen Sessi sur le single « Crazy Things » (2019). Le groupe qui a sorti l'album Let Me Go (2010), a collaboré avec une multitude de labels dont Spinnin' Records. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020