Biographie

It's Only Rock'n'Roll, comme le clamaient The Rolling Stones, est le titre du premier album du quatuor suédois Hardcore Superstar. Ce premier envoi, suivi trois ans plus tard de Bad Sneakers and a Pina Colada, ouvre une suite d'albums à succès au rayon hard rock nordique tendance glam. Le groupe originaire de Göteborg conquiert l'Europe et les États-Unis à coups de premières parties (AC/DC, Motörhead) et de dates en festivals. En 2005, l'album Hardcore Superstar est l'occasion d'un retour aux sources et au label des débuts, Gain Records. Les tournées et albums s'enchaînent par la suite avec une grande régularité. L'album HCSS sorti en 2015 voit Hardcore Superstar gagner en audience. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015