Biographie

DJ superstar hollandais ayant contribué à l'explosion dancefloor de 2012-2013, Robbert van de Corput adopte l'alias de Hardwell lorsqu'il se lance dans l'art des platines à l'âge de 13 ans, motivé par les mixes intensifs diffusés sur MTV. Il commence à se faire connaître dès 2006 avec sa version du "Summer Jam" d'Underdog Project, suivie par de nombreux travaux remarqués au fil des ans comme "Zero 76" avec Tiësto et ses remixes pour Avicii ("Levels"), Dada Life ("Fight Club is Closed"), Taio Cruz ("Hangover"), Rihanna ("Where have You Been") ou encore The Wanted ("Chasing the Sun"). © TiVo