Biographie

Superstar en Grèce depuis ses débuts dans les années soixante-dix, Haris Alexiou fait partie des artistes grecs ayant vendu le plus de disques. Ses albums sont en effet régulièrement disque de platine depuis 24 Tragoudia en 1977. Diva du style rébétiko qui mélange folklore grec, influences orientales, et pop, Haris Alexiou atteint une consécration internationale avec Di Efchon en 1992. Doté de présences vocales et scéniques remarquables, Haris Alexiou traverse les époques sans prendre une ride. Idole de tout un pays, elle chante logiquement lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. La même année la compilation Anthology jette un regard circulaire sur plus de trente ans de carrière. Haris Alexiou sort avec son amie Dimitra Galani l'enregistrement en public Pallas 2012 en octobre 2012, avant de se retrouver quelques jours plus tard sur la scène de l'Olympia à Paris. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015