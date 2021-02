Biographie

Un groupe éphémère mais mythique formé dans les années 1970 au Québec par Serge Fiori (guitares, mandoline, cithare, flûte, chant), Michel Normandeau (guitare, dulcimer, accordéon, chant) et Louis Valois (basse, piano, chant). Harmonium le principal témoin du renouveau pop de la chanson québécoise avec un style marqué par des harmonies vocales et des guitares acoustiques à la Crosby, Stills & Nash et, pour les paroles, par une critique de la société industrielle et le rêve du retour à la terre. Auteur de trois albums studio incontournables du genre, dont L'Heptade (1976), considéré comme le meilleur album de rock québecois, le groupe traversera l'Atlantique avec le célèbre morceau « Dixie » au refrain entraînant, puis se sépare en 1980. © ©Copyright Music Story Music Story 2015