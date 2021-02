Biographie

Figure majeure de la musique ambient connue pour ses collaborations avec Brian Eno et Cocteau Twins, le compositeur et pianiste Harold Budd a élaboré un style à la croisée de l'avant-garde, du minimalisme et de l'électronique. Né à Los Angeles le 24 mai 1936, il grandit à Victorville, près du désert de Mojave et, en amateur de jazz, s'exerce à la batterie, un instrument qu'il pratique dans un groupe comprenant le saxophoniste Albert Ayler, durant son service militaire. Diplômé du San Fernando State College en 1962, où il a pour professeur Gerald Strang, un ancien élève d'Arnold Schoenberg, il poursuit ses études à l'Université de Californie du Sud avec Ingolf Dahl et obtient en 1966 son master par une composition inspirée par le peintre Mark Rothko. Professeur au California Institute of Arts (1970-1976), il explore le synthétiseur, l'usage du drone et la musique médiévale dans la pièce Madrigals of the Rose Angel (1972), que découvre Brian Eno. Produit par ce dernier, son premier album pour EG Editions The Pavilion of Dreams (1978), accueille Marion Brown, Michael Nyman et Gavin Bryars. C'est avec les suivants, Ambient 2: The Plateaux of Mirror (1980) et The Pearl (1984), en collaboration avec Brian Eno, puis The Moon and the Melodies (1986) avec Cocteau Twins, que le compositeur acquiert la notoriété auprès du public rock. Sa collaboration avec le guitariste du groupe, Robin Guthrie, se poursuit sur les bandes originales des films Mysterious Skin (2004) et White Bird in a Blizzard (2014) et l'album Another Flower (2020). Outre ses propres albums minimalistes, Harold Budd a collaboré avec Andy Partridge (XTC) pour Through the Hill (1994), Jah Wobble (P.I.L.) pour Solaris (2002) et John Foxx (Ultravox) pour Translucence/Drift Music (2003). Atteint de la Covid-19 après une hospitalisation due à un infarctus, Harold Budd décède à Arcadia (Californie), le 8 décembre 2020. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020