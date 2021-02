Biographie

Jazzman, crooner, acteur et producteur, le toujours sémillant Harry Connick Jr. qui s'est notamment fait connaître grâce à la B.O. de Quand Harry rencontre Sally, est un digne enfant de la Nouvelle-Orléans. Inspiré par la musique traditionnelle cajun autant que par le funk, le blues et la soul, le pianiste blanc est parvenu à faire de son oeuvre personnelle un beau syncrétisme des musiques noires. Your Songs en 2009 permet à Harry Connick Jr. de partager ses chansons fétiches, dont « And I Love Her » de The Beatles en duo avec Carla Bruni. En 2013 paraissent l'exercice funky Smokey Mary et un album de chansons originales, Every Man Should Know. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015