Biographie

En qualité de membre du boys band britannique One Direction, le chanteur Harry Styles (né à Redditch en 1994) a déjà connu les cimes des charts, les tournées mondiales et les millions d'albums écoulés entre 2011 et 2015 avant même d'entamer sa carrière solo en 2016, suivant les traces de son ex-collègue Zayn Malik et faisant planer toujours plus d'interrogations sur l'avenir du groupe. Signé chez Columbia pour son premier album éponyme de 2017, Styles opte pour une recette à la croisée de la pop sucrée attendue par les fans de One Direction et ses influences personnelles, plus rock, parmi lesquelles Queen, Elton John ou les Beatles, avec à la clé le succès commercial attendu mais également un accueil critique chaleureux. © TiVo