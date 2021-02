Biographie

Basé à New Haven dans le Connecticut, Hatebreed se forme en 1993 avec comme objectif un retour aux sources du hardcore et avec comme armes des guitares typées metal, des parties vocales hurlées et des compositions de 30 secondes. A ses débuts, le groupe a la chance de partager la scène avec des formations comme Entombed, les Deftones, Slayer ou Napalm Death. Dès 1997, un premier album voit le jour, Satisfaction is the Death of Desire, auquel succèdent Perseverance (2002) et Rise of Brutality (2003) chez Stillborn/Republic puis Supremacy (2006) à partir duquel le groupe a rejoint l'écurie Roadrunner. Suite à l'album de reprises For the Lions (2009), suivi par une album éponyme la même année, Hatebreed publie son sixième album studio en 2013, The Divinity of Purpose. © Mike DaRonco /TiVo