Biographie

Né Clément Penhoat à Chevreuse en 1992, le rappeur français d'origine guyanaise Hatik entame rapidement sa carrière musicale, livrant dès 2014 un premier recueil sous la forme d'America 2 - Connaissance et style, avant de revenir en 2017 avec le maxi Par le pire et de signer chez Low Wood, label sur lequel il livre une série de titres baptisée Chaise pliante, semée au fil de 2019 et menant à la publication de son premier album sous la forme de Chaise pliante. Propulsé sur le devant de la scène à la faveur du succès rencontré par la série Validé de Canal + dans laquelle il décroche le rôle principal, le MC livre son second effort début 2020 sous le titre Chaise pliante 2. © TiVo