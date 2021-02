Biographie

Moitié du duo Mobb Deep, Havoc est une figure marquante du rap gangsta de la côte est des Etats-Unis. Respecté en tant que producteur, il intervient sur les albums d'artistes tels que, Method Man, Nas, Foxy Brown, The Notorious B.I.G., LL Cool J, 50 Cent, G-Unit, Lil' Kim. En 2007, Havoc sort un premier album en solo intitulé The Kush. Album éminement personnel et étrangement atmosphérique. Hidden Files sort courant 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015