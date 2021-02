Biographie

Auteur, compositeur et multi instrumentiste, Hawksley Workman possède une voix à faire chavirer les âmes sensibles. En 2001, son deuxième album (Last Night We Were) The Delicious Wolves en 2001 révèle son pop-rock poche du glam à un public international, également conquis par ses impressionnantes prestations scéniques. Le succès massif de Lover/Fighter (2003) n'entame pas sa grande productivité qui voit les albums se suivrent jusqu'au double Meat/Milk en 2010. © ©Copyright Music Story Sophie Rosemont 2015