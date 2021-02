Biographie

Hawkwind tient une place particulière dans l'histoire du rock. Son sytle qualifié de space rock constitue un genre à part, à la croisée du psychédélisme et du hard rock. La formation, née à Londres en 1969 se nourrit de thèmes de science-fiction. Ses musiciens et chanteurs Robert Calvert, Dave Brock et Nik Turner, rejoints en 1972 par le bassiste et chanteur Ian « Lemmy » Kilmister (1945-2015, futur leader de Motörhead), introduisent des éléments électroniques dans le son du groupe qui enregistre les albums les plus emblématiques du genre : In Search Of Space (1971), Doremi Fasol Latido (1972), Space Ritual (1973), Hall of the Mountain Grill (1974) et Quark Strangeness and Charm (1977), bien qu'étant précurseurs de l'electro-rock, n'obtiennent pas le succès escompté. Devenu une référence du rock expérimental, Hawkwind poursuit son chemin avec Dave Brock et Tim Blake aux claviers dans les années 2000 et enregistre aussi régulièrement qu'il tourne, comme en témoignent les albums Onward (2012) ou Spacehawks (2013). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015