Biographie

Née à Meridian, Mississippi en 1988, l'autrice-compositrice-interprète américaine Hayley Williams s'impose dès le milieu des années 2000 au sein de la versatile formation pop punk Paramore, enchaînant expérimentations stylistiques et succès commerciaux de All We Know Is Falling (2005) à After Laughter (2017) en passant par Brand New Eyes (2009) ou Paramore (2013) et son hit "Ain't It Fun". S'impliquant en outre dans plusieurs projets en parallèle du groupe, que ce soit avec B.o.B., Zedd ou Chvrches, la chanteuse lance sa propre ligne de teinture capillaire baptisée Good Dye Young et entame en 2020 une carrière solo avec Petals For Armor, premier effort art pop longuement réfléchi et particulièrement personnel porté par le single "Simmer". © TiVo