Biographie

Apparu au milieu des années 2000 sur la scène dancefloor sous l'alias de Headhunterz, le DJ et producteur hollandais Willem Rebergen (né à Veenendaal en 1985) oriente rapidement ses productions vers des territoires hardstyle, devenant en outre le patron de deux labels, Scantraxx Reloaded et HARD with STYLE. Suite à un premier opus, The Album (2008), le DJ livre la compilation The Best of Headhunterz en 2009, regroupant plusieurs de ses singles, avant d'offrir un second effort en 2012, Sacrifice, suivi en 2018 par The Return of Headhunterz. © TiVo