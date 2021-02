Biographie

« X »Surnommé « Headie » depuis l'enfance, le rappeur d'origine ghanéenne Irving Adej alias Headie One est né dans le quartier de Tottenham, au nord de Londres, le 6 octobre 1994. Amateur de football et de rap, il abandonne ses ambitions de sportif sur une blessure et quitte l'école lors d'une adolescence tourmentée où il fait de la prison pour trafic de drogue. Membre du groupe Star Gang, il réalise ses premiers morceaux qu'il partage sur YouTube en 2010. Après un troisième séjour en prison, il se concentre sur son activité musicale et s'associe avec son ami d'enfance Young RV pour les mixtapes Sticks & Stones (2016) et Drillers and Trappers (2017). Tous deux forment le groupe OFB, spécialisé dans le drill, un style qui crée la controverse par son contenu agressif. En 2018, il sort deux mixtapes en solo, The One et The One Two, avant de retrouver son complice RV sur un deuxième volume de Drillers x Trappers (2019), dont est extrait le titre « Match Day ». Son duo avec Dave sur le titre « 18HUNNA » se retrouve à la 6e place des charts britanniques. Quelques mois plus tard, « I Spy », avec Krept and Konan, se classe n°18. Sa septième mixtape, Music x Road, sort en août 2019 et s'éloigne de son style drill habituel. De celle-ci sont extraits les titres « Back to Basics » avec Skepta, « Rubbery Bandz » et « Both ». © Loïc Picaud / Music-Story