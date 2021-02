Biographie

Auteure-compositrice-interprète aux accents indie pop et folk, Heather Nova compose dans un premier temps des musiques destinées à devenir la bande son de ses films d'étude avant de se consacrer pleinement à l'écriture de chansons, inspirée par les travaux de Patti Smith ou Lou Reed et de s'installer à Londres pour y décrocher un contrat, un premier maxi sous le bras, These Walls (1990). Sa rencontre avec Youth (Killing Joke) se concrétise sous la forme de l'opus Glow Stars en 1993, collection de démos qu'il édite sur son propre label, Butterfly. Suite au live Blow (1993), Nova sort un premier album en 1995, Oyster, suivi par Siren en 1998 et six autres efforts entre 2001 et 2015. © TiVo