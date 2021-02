Biographie

D'origine jamaïcaine, le rappeur Heavy D est un précurseur du rap commercial ou rap pop. Il gagne la célébrité sous le nom de Heavy D & the Boyz - the Boys étant en fait trois danseurs - et l'album Byg Time en 1989. Produit à l'époque de sa splendeur par Teddy Riley, Marley Marl, et Peter Rock, Heavy D pratique un rap adouci à la soul et au reggae. Son principal succès est la reprise de « Now That We Found Love » de The O'Jays via Third World en 1991. Il collabore également avec Michael Jackson sur « Jam » et Janet Jackson pour le tube « Alright ». Heavy D devient ensuite président du label Uptown Records qui lance Mary J. Blige ou Jodeci, et se consacre à une carrière d'acteur au cinéma et à la télévision. Heavy D décède le 8 novembre 2011 des suites d'une pneumonie à Los Angeles (Californie).