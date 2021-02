Biographie

LA VOZ ! Hector Lavoe entame sa carrière de chanteur auprès de Willie Colon, avec lequel il enregistre près d'une dizaine d'albums entre 1967 et 1973. Il entreprend alors une carrière en solo. Au-delà de ses succès avec Colon, c'est au sein de la Fania All Stars qu'il triomphe et devient la plus reluisante des étoiles de Fania (1971-86). Le mémorable concert du Cheetah consacre Hector comme l'enfant prodige de l'univers salsero. De son premier album solo, « La voz » (1974), à ses errements de 1977, sa popularité atteint son paroxysme. Hector règne sans partage au dessus des Cheo, Adalberto ou encore de son rival de l'époque, Ismael Miranda. Son retentissant retour en 1978 avec « Comedia » le confirme comme « El cantante de los cantantes ». L'avènement de Ruben Blades puis d'Oscar D' Leon n'entame en rien son leadership, tant s'en faut : Hector est inégalable ! L'analyse comparative de sa version de « El cantante » et de celle de Ruben Blades est flagrante à cet égard ! Seules son irresponsabilité et sa lente dégradation physique terniront quelque peu son image. La tragique fin de l'idolâtré Lavoe en 1993 laisse inassouvi son public. Au-delà de l'anticonformisme de son chant, Hector se détache de tous les autres chanteurs par l'incroyable dimension transcendantale de son chant ; sa singularité esthétique (phrasé et conception temporelle du montuno) ; son sublime et sensuel timbre de voix (ténor) ; sa grande musicalité, et ses faramineuses capacités d'improvisateur. © ©Copyright Music Story 2015