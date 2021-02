Biographie

Dès l'âge de 5 ans, Helen Humes prend ses premières leçons de piano et de chant. Plus tard, dotée d'une voix puissante, elle s'impose petit à petit dans des formations locales et rencontre un producteur qui lui propose une séance d'enregistrement avec le pianiste James P. Johnson. Cette première expérience discographique est un succès, mais sa carrière de chanteuse attendra, parce que sa mère souhaite la voir terminer ses études. Il lui faut donc patienter jusqu'à la fin des années 30 pour qu'une seconde chance se présente. En effet, Count Basie la découvre dans un club de Cincinnati où elle chante avec Al Sears et il lui offre de prendre la succession de Billie Holiday dans son orchestre. Après une première hésitation, Helen Humes accepte cette proposition et la voici membre du groupe dès 1938 aux côtés de Lester Young, Buck Clayton, Harry Sweets Edison, Jimmy Rushing et tous les autres brillants solistes de l'orchestre. En chantant d'une voix profonde et en affirmant une personnalité hors du commun, Helen Humes contribue à accroître la popularité de l'orchestre entre 1938 et 1942. Après avoir quitté Count Basie, la chanteuse devient une des voix dominantes du jazz new-yorkais, programmée dans les clubs les plus prestigieux de la ville et sollicitée par Norman Granz pour les tournées du Jazz At The Philharmonic. Elle mène ensuite une carrière plus commerciale en Californie à partir de la fin des années 40, présente sur la scène du blues, du rhythm'n'blues et du rock and roll. En dehors d'un bref retour au jazz avec les formations de Red Norvo à la fin des années 50, il faut attendre le début des années 70 pour qu'elle réalise de nouveaux enregistrements sous son nom, suite à des retrouvailles avec Count Basie auxquelles elle participe à la demande de Stanley Dance. C'est l'occasion pour Helen Humes de chanter encore ce blues profondément enraciné dans la tradition dont elle restera à jamais l'une des plus grandes interprètes.