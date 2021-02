Biographie

Star de la variété française, titulaire d’une Victoire de la musique, Esméralda reconnue, Hélène Ségara fait légitimement partie des grands de la chanson.Née Hélène Aurore Alice Rizzo, en 1971 à Six-Fours-Les-Plages, la petite fille de 11 ans gagne déjà un concours de chant. Née d’une mère arménienne et d’un père italien, Hélène Ségara quitte le milieu scolaire à 15ans pour vivre de sa passion. Elle joue d’abord des reprises de Whitney Houston et de Cabrel dans des pianos-bars de la Côte d’Azur, puis à 18ans décide de monter à Paris avec son fils, ce qui l’amène d’abord à une période difficile où elle peine à percer dans le gouffre qu’est la chanson française pendant les années 1990.Puis le hasard l’amène à faire la connaissance du frère de Dalida, le producteur Orlando. Il décide de la prendre sous son aile et la fait chanter à l’émission La Chance aux Chansons en 1993, qui sera sa première apparition TV, où elle chante son titre Loin. Elle remportera cependant plus de succès avec son deuxième single, Je vous aime adieu trois ans plus tard, extrait de son premier album Cœur de verre. Un premier opus vendu à plus de 100 000 exemplaires, et récompensé Disque d’Or en France. Mais l’événement qui va propulser sa carrière est le duo (très médiatisé) avec l’italien Andrea Bocelli, Vivo per lei (Je vis pour elle ). Hélène Ségara fait parler d’elle, et suite à un (heureux ?) désistement, c’est elle que l’on choisit pour interpréter Esméralda dans Notre-Dame de Paris, comédie musicale jouée en 1998. Cette interprétation aux côtés de Garou, Patrick Fiori ou encore Julie Zenatti sera le vrai début de sa longue carrière dans le milieu musical et est l’événement phare qui la rendra célèbre. Hélène Ségara brille, la comédie musicale est un énorme succès, et son premier album est réédité en 1999, comportant désormais le thème principal de la pièce, Vivre.Mais alors qu’elle est en tournée, un problème vocal l’empêche de continuer. Après une opération de son kyste aux cordes vocales, et une bonne période de repos, la chanteuse reprend des forces et sort un deuxième album sur le label du producteur Orlando, BG Production. Au nom d’une femme sort en 2000 et remporte un énorme succès grâce aux titres phares Il y a trop de gens qui t’aiment, Parlez-moi de nous, Elle tu l’aimes ou encore Tu vas me quitter. Il devient disque d’argent pour plus de 800 000 exemplaires et est rapidement projeté au Top 50. Hélène Ségara triomphe à travers ses tournées à la salle mythique de l’Olympia et dans toute la France.Puis en 2001, elle remporte une Victoire de la musique pour la meilleure interprète féminine de l’année. Tout s’enchaîne ; tournées, double albums, enregistrements live. Son opus Humaine en 2003 suit tout juste la naissance de son fils, comprenant notamment le tube L’amour est un soleil ou encore On n’oublie jamais rien, on vit avec. Relookée et tournée vers des chansons plus rock, la compositrice sort son quatrième album Quand l’éternité, en collaboration avec Jean-Pierre Pilot et Olivier Shulteis (Indochine, Zazie), et qui deviendra disque d’or. Ce CD révèle alors un nouveau pan de sa personnalité, et elle y aborde des thèmes comme l’absence, la paternité. Ses tournées continuent, elle passe même par le Palais des Sports de Bercy à Paris.Plus récemment, en 2008, la chanteuse sort Mon pays, c’est la Terre, reprenant notamment Sodade de Cesaria Evora dans son titre Qu’est-ce qu’on va faire avec ce monde, ou encore le célèbre Greensleeves dans D’ici, en collaboration avec la chanteuse Maurane. Après plusieurs compilations, Hélène Ségara sort également Parmi la foule, puis Et si tu n’existais pas en 2013, en hommage à la chanson éponyme de Joe Dassin, et en duo avec lui sur tout l’opus.Début décembre 2014, Hélène Ségara interprète une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman spécialement pour elle, Tout commence aujourd’hui, extrait de son album éponyme. Elle collabore également avec Zazie, venue écrire avec elle Genre humain, un titre qui ressemble étrangement à Hélène Ségara et qu’elle interprète d’ailleurs avec sa fille. Un album riche où la voix de cristal étonne toujours par sa finesse. © LR/Qobuz