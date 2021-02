Biographie

Formé à Hambourg en 1978, Helloween est un groupe allemand de heavy metal capable du meilleur avec Keeper of the Seven Keys (1987) comme du pire (Pink Bubbles Go Ape, 1991), à l'histoire chaotique et aux succès en dents de scie. Il a pris l'habitude de sortir ses albums la veille de la Toussaint et traîne derrière lui une histoire avec ses facettes tantôt sombres, tantôt lumineuse qui ont cependant permis à Helloween de tenir la route depuis trente ans. En 2007, ces tenants du metal européen sont encore là pour Gambling With the Devil. 2010 voit Helloween fêter en grande pompe ses vingt-cinq ans de carrière avec Unarmed: Best of 25th Anniversary. Helloween sort la même année 7 Sinners qui remporte un succès mérité. Helloween reste sur la brèche avec Straight Out of Hell en 2013. My God-Given Right en 2015 renvoie en partie au son des années 1980 et 1990. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015