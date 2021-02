Biographie

Groupe de metal américain formé par le guitariste et chanteur charismatique Page Hamilton, Helmet se propulse avec l'album Meantime sorti chez Interscope en 1992. La formation démontre ses ambitions avec le suivant, Betty (1994) et dans une moindre mesure, Interstate (1997). Tué par les problèmes d'ego, Helmet se dissout en 1999 pour mieux revenir en 2004 avec l'album Size Matters et en 2006 avec Monochrome. Une nouvelle équipe prend place à bord de Seeing Eye Dog en 2010. Un dernier ajustement aura lieu avec l'intégration de Dave Case à la basse avant l'enregistrement, six ans plus tard, de Dead to the World. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016