Biographie

Helmut Fritz est un chanteur de musique dance électronique français dont le premier single, « Ça m'énerve », a connu un succès fulgurant en 2009. De son vrai nom Éric Greff, né en 1975 à Béning-lès-Saint-Avold, en France, il termine son premier album complet en 2009 avec En Observation, en association avec le label Sony Music Dust in Music. En plus de "Ça m'énerve", qui n'a pas été un succès seulement France, mais aussi un hit du Top 10 dans les pays francophones limitrophes, la Belgique et la Suisse, En Observation comprend le single « Miss France », qui a atteint le Top 10 en France. L'album a été produit et co-écrit par Laurent Konrad, membre du duo de dance électronique français Discobitch, dont le hit numéro deux « C'est beau la bourgeoisie » de 2008 rappelle le style de « Ça m'énerve ». © Jason Birchmeier /TiVo