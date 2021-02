Biographie

Né Helmut Lotigiers à Mont-Saint-Amand en 1969, le chanteur belge Helmut Lotti s'est imposé comme l'un des auteurs-compositeurs-interprètes flamands les plus couronnés de succès de sa génération, écoulant plusieurs millions d'albums aux quatre coins du monde. Après une première partie de carrière entamée en 1990 et placée sous le signe d'Elvis Presley, son influence première, Lotti s'oriente progressivement vers la musique classique puis l'exploration des scènes musicales étrangères avec un succès constant. En 2018, Lotti continue d'étendre son rayon d'action avec Soul Classics in Symphony. © TiVo