Biographie

Henri Salvador a connu l’une des carrières les plus longues pour un artiste français de cabaret : il a débuté au milieu des années 30 et n'a pas cessé d'enregistrer tout au long du XXe siècle jusqu’au nouveau millénaire. Pendant une grande partie de sa carrière, Salvador était connu pour ses morceaux d'inspiration guitare jazzy, ses talents de comique et ses chansons novatrices, ainsi que pour des influences brésiliennes qui sont sa marque de fabrique. Star en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Salvador a évolué vers la musique pour enfants pendant une grande partie des années 70 avant de récupérer son ancien auditoire. Il s’est réinventé une fois de plus en 2000 avec Chambre de vue, un recueil de chansons d'amour douces et nostalgiques. © Steve Huey /TiVo