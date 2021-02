Biographie

Si le jazz est évidemment américain, il est aussi européen grâce à certains de ses plus fidèles ambassadeurs dont fait partie Henri Texier. Le parcours du grand contrebassiste compte d’ailleurs parmi les plus emblématiques et les plus riches des musiciens de jazz du vieux continent. Figure symbole d’une génération décomplexée et avide d’expérimentation, il a été le catalyseur inépuisable d’aventures musicales, occupant un rôle déterminant tant par sa capacité à fédérer les énergies créatives qu’à encourager les musiciens en devenir.Grâce à Daniel Humair, il entre dès l’adolescence dans le circuit des clubs de jazz parisien et fait ses classes aux côtés de légendes nommées Bud Powell, Kenny Clarke, Lee Konitz, Dexter Gordon, Art Taylor ou bien encore Don Cherry... Après avoir parcouru l’Europe et joué au Newport Jazz Festival avec Phil Woods et sa European Rhythm Machine, Texier créera, avec Aldo Romano, un groupe aux accents prog’ baptisé Total Issue.Tout au long de sa carrière Henri Texier embarquera l’idiome jazz aux quatre coins du monde. Des éléments venus du rock, du classique mais aussi de ce que l’on appellera progressivement la world music viendront enrichir sa sémantique jazzistique. Le contrebassiste ira également à la rencontre de nombreuses autres expressions artistiques comme le cinéma (Bertrand Tavernier), la télévision (Jean-Louis Bertucelli), le théâtre (Robert Cantarella), la danse (Viola Farber), la poésie (Dominique Sampiero), les arts du cirque (Ecole Annie Fratellini), les arts plastiques (James Coignard) ou bien encore la photographie (Guy Le Querrec). Soliste et compositeur de musique cosmopolite reconnaissable entre toutes, il a réuni autour de lui des centaines de groupes et créateurs prestigieux dont la loiste est infinie et compte notamment Paul Motian, Joe Lovano, Bob Brookmeyer, Dewey Redman, Kenny Wheeler, Steve Swallow et John Abercrombie. Au disque, Texier a enregistré une centaine de pièces dont une bonne vingtaine sous son nom.© CM/Qobuz