Biographie

Henry Mancini est non seulement l'un des plus grands compositeurs de musiques de films, il a réussi la performance de faire entrer plusieurs de ses thèmes dans l'inconscient collectif, sans que l'on sache toujours que Peter Gunn (1960), Breakfast at Tiffany's (1961, avec le classique « Moon River »), Hatari! (1962), The Pink Panther (1966) ou The Party (1968) ou Victor, Victoria (1982) portent sa signature. Créateur d'une oeuvre prolifique comptant un millier d'enregistrements répartis sur cinq décennies, le compositeur hollywoodien swinguant fut récompensé par vingt Grammy Awards et quatre Oscars. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015