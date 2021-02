Biographie

Ce chantre du hardcore commence sa carrière de chanteur avec Black Flag, la poursuit avec le Rollins Band. Militant, chanteur, mais aussi écrivain et acteur (il joue le rôle d'un policier dans The Chase, aux côtés de Charlie Sheen), il entraîne la frange punk de la côte ouest vers un hardcore brutal et très politisé.Propriétaire de trois labels (jazz, musiques traditionnelles et hardcore), il entame une carrière solo parallèlement aux activités du groupe. Chanteur tonitruant au gosier d'acier, Henry Rollins n'hésite pas à emprunter au jazz pour briser la monotonie de son registre « poids lourd ». © ©Copyright Music Story Music Story 2015