Biographie

Henryk Gorecki est né le 6 décembre 1933 à Czernica dans le sud de la Pologne, dans une famille de musiciens, et décédé le 12 novembre 2010 à Katowice. Après avoir étudié le violon, Henryk Gorecki n'a commencé à étudier très complètement la musique qu'à partir du milieu des années 1950, auprès du compositeur polonais Boleslaw Szabelski à l'Académie supérieure de Katowic dont il sortira diplômé en 1960 avec tous les honneurs de cette haute école nationale. C'est à Paris, au début des années 1960, qu'il peaufinera sa formation musicale ; il y entendra des compositeurs de l'avant-garde de l'époque comme Anton Webern, Olivier Messiaen et Karlheinz Stockhausen qui influenceront son paysage musical - déjà habité par les mélodies populaires polonaises et les chants sacrés les plus anciens - en l'orientant vers un style austère et cérébral où Bartok a également laissé sa marque. Mais c'est en Pologne que Gorecki passera la plupart de son temps, en se consacrant à l'enseignement - à cette même Académie, où il fut professeur puis directeur de 1968 à 1979 - et principalement à la composition. Harmoniquement simple, la musique de Gorecki couvre une large variété de styles. Ses premières oeuvres se rapprochent du sérialisme de Boulez, mais plus tard on le rattachera souvent aux compositeurs minimalistes sacrés en le rapprochant de Arvo Pärt ou John Tavener. Ses dernières oeuvres souvent religieuses reflètent sa foi catholique à l'instar de Arvo Pärt à qui on l'a parfois comparé. Malgré sa reconnaissance internationale, Gorecki est resté tourné vers son pays. Il s'est construit une réputation d'iconoclaste et de compositeur souvent capable d'étonner en communiquant l'émotion de l'instant. « L'évolution du langage musical de Gorecki a été une recherche constante de l'expression véridique de ses racines musicales », écrit Adrian Thomas, qui ajoute que, pour Gorecki, « le passé musical de la Pologne, son église et sa culture traditionnelle sont... le rocher inébranlable sur lequel son identité, son héritage authentique, ainsi que ceux de son pays, sont fondés.» Quant au recteur de l'Académie de musique de Katowice, Eugeniusz Knapik, il déclare que « l'oeuvre de Gorecki est comme une énorme pierre posée sur notre chemin qui nous oblige à un effort spirituel et émotionnel ». Il revient à Gorecki d'avoir bousculé, avec l'une de ses compositions, la croyance selon laquelle la musique n'était accessible qu'à une poignée de mélomanes ennemis de la jouissance. Jusqu'au début des années 1990, il n'était pas très connu, excepté par les amateurs de musique contemporaine, mais il a obtenu une certaine renommée auprès du grand public grâce à sa fameuse Symphonie n° 3 dite "symphonie des complaintes" pour soprano et orchestre, qui explore les thèmes de la guerre et de la perte. Composée en 1976, créée au festival de Royan en France en 1977 et dédiée aux victimes de l'Holocauste, elle était passée inaperçue jusqu'à son enregistrement en 1992 (avec Dawn Upshaw, London Sinfonietta et David Zinman) par le label Nonesuch qui en fit un succès planétaire ; montée dans les hit-parades des ventes en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, elle s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires dans le monde entier. Cette soudaine notoriété n'a toutefois pas été suivie d'un intérêt persistant du public pour le reste de sa production qu'il n'a jamais écrite, d'ailleurs, dans le but de plaire à un quelconque public. Parmi les autres oeuvres les plus connues de Henryk Gorecki figurent également Genesis I-III, Trois Pièces dans le style ancien, La Musiquette, Cantate, Refrain ou Beatus Vir. Il a reçu les titres de docteur honoris causa de l'Université de Varsovie, de l'Université Jagellon de Cracovie et de l'Université Concordia au Québec. Malgré sa maladie, Gorecki continua à composer pour le quatuor à cordes Kronos Quartet, fidèle parmi les fidèles. Marié à la pianiste Jadwiga Ruranska, Górecki eut deux enfants. Sa fille Anna est pianiste et son fils Mikolaj compositeur.