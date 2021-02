Biographie

C'est le chanteur de The Popopopops, groupe lauréat du Prix InRocKs Lab 2009, Victor Solf, qui est à l'origine de Her, un duo à la pop sensuelle et épurée, qui s'appuie également sur le talent de Simon Carpentier. Le premier a grandi entre Paris et l'Allemagne, où il est né (à Düsseldorf), et écoute Frank Zappa, Can mais aussi beaucoup de blues grâce à ses parents. Il débute très tôt l'apprentissage du piano. Le second commence par la guitare puis s'essaie au saxophone classique. Se revendiquant féministe au point de compiler dans un morceau le discours d'Emma Watson à l'ONU sur le droit des femmes, un autre de Nina Hagen qui se révolte sur un plateau de télévision sur la condition de la femme et également un commentaire de l'actrice Scarlett Johansson, Her se fait remarquer au début de l'année 2016 à la faveur de la publication de son premier EP intitulé Tape#1. Le duo dévoile alors l'importance du look dans son imagerie, pensée sur mesure par une maison de haute-couture parisienne, afin de retrouver l'esprit de la soul des années 1960. Il parvient bientôt à exporter sa musique outre-Manche et outre-Atlantique, tandis que paraît la même année la version en public de l'EP, Tape#1 Live. Un second EP, dans la même veine electro-rock, Tape #2, paraît en avril 2017, suivi deux mois plus tard par son équivalent en public. Le 13 août 2017, l'histoire du duo bascule quand Simon Carpentier, âgé de 27 ans, décède après des années de lutte contre un cancer. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019