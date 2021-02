Biographie

Né à Strasbourg en 1945, le crooner français Herbert Léonard commence sa carrière comme guitariste des Lionceaux au milieu des années 60 avant de se lancer en solo après deux années de service militaire. Il atteint le succès avec ses reprises du « Something’s Got A Hold Of My Heart » de Gene Pitney (« Quelque chose tient mon cœur ») et du « Somebody To Love » des Jefferson Airplane (« Pour un peu d’amour »), succès qui s’estompe dans les années 70 qu’il consacre à sa passion pour l’aéronavale russe de la seconde guerre mondiale. Ce n’est qu’en 1981 qu’il opère un retour triomphant avec l’album Pour le plaisir, pour se maintenir depuis sous les projecteurs grâce au générique de la série Chateauvallon, son rôle de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris ou sa participation à la tournée Age tendre et têtes de bois. © TiVo