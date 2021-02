Biographie

Herbert von Karajan est le plus célèbre chef d'orchestre à émerger en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Par le biais d’un timing fortuit tout au long de sa carrière, et en dépit de la controverse l’ayant accablé les premières années, il est le chef d'orchestre le plus enregistré du XXe siècle, et il sera sans doute l’un des chefs d'orchestre les plus notables (et les plus vendus) également au XXIe siècle. © Bruce Eder /TiVo