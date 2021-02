Biographie

Herbie Mann étudie la clarinette pendant sa première jeunesse avant de partir faire l'armée en Europe. Il faut attendre son retour du service militaire pour le voir parmi les musiciens de la formation de Mat Mathews, un Hollandais qui fait partie des très rares accordéonistes à jouer du be bop dans les années 50. Après cette expérience, il tourne quelque temps avec l'orchestre de Pete Rugolo. Il obtient un contrat avec la télévision américaine au début des années 50, mais décide finalement de partir pour la Scandinavie. Là-bas, il travaille un duo de flûtes avec Sam Most et prépare son retour aux Etats-Unis. Il rentre donc à la fin des années 50 en Californie et part afin de s'affirmer à New York comme leader de groupe. Au début des années 60, il séjourne au Brésil à l'occasion d'une série de concerts et s'oriente petit à petit vers le style bossa-nova. Les flûtistes à jouer de la musique jazz sont encore rares à cette époque. Avec Bobby Jaspar, Herbie Mann fait néanmoins partie de ceux qui maîtrisent cet instrument avec suffisamment d'aisance pour être des solistes à part entière. Après quelques tournées triomphales au Brésil et aux Etats-Unis au début des années 60, il conduit principalement son orchestre dont la musique reste très imprégnée de ses premières influences sud-américaines.