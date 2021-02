Biographie

En marge de la société, de l'industrie musicale et des codes electro en vigueur, Heretik System a construit sa réputation par l'organisation de raves clandestines et une production underground. Devenu l'étendard d'une techno hardcore, le groupe fondé en 1996 a notamment publié les albums Tekno Is Beautiful (2004), Power Mode (2006) et rempli les salles parisiennes du Zénith et de l'Olympia. En 2010 sort le DVD We Had A Dream, documentaire sur l'histoire du collectif. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015