Biographie

Apparu sur la scène musicale à la fin des années 2010, l'auteur-compositeur-interprète français Hervé Le Sourd, alias Hervé, entame sa discographie en 2017 avec le single "Mélancolie F.C.", suivi en 2018 par "Va piano" puis "La Peur des mots" en 2019, trois titres présents sur la playlist du maxi Mélancolie F.C. de 2019, publié chez Initial et imposant un univers musical à la croisée des sonorités urbaines, de la chanson et de l'electropop servant de canevas à des textes sensibles et une approche du chant habitée et originale. En 2020, Hervé revient avec un premier album studio, HYPER, porté dans les charts par le single "Trésor". © TiVo