Biographie

Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef de choeur et chef d'orchestre, Hervé Niquet est l'une des personnalités musicales les plus inventives de ces dernières années, reconnu notamment comme un spécialiste éminent du répertoire français, de l'ère baroque à Claude Debussy. Il aborde le métier de musicien comme un véritable chercheur, préférant revenir aux sources pour dépasser les conventions et les usages. Il développe son goût pour le travail sur les partitions originales et pour la recherche des intentions premières du compositeur au cours de ses études. Il a l'occasion de travailler, en tant que chef de chant à l'Opéra de Paris, avec Rudolf Noureev et Serge Lifar qui collaboraient directement avec les compositeurs des ballets, ce qui l'amène à une réflexion sur l'authenticité de l'interprétation et l'importance de la transmission en direct. Il crée Le Concert Spirituel en 1987, avec pour ambition de faire revivre le grand motet français. En vingt-cinq ans, la formation s'est imposée comme une référence incontournable dans l'interprétation du répertoire baroque, redécouvrant les oeuvres connues et inconnues des compositeurs français, anglais ou italiens de cette époque. Il se produit dans les plus grandes salles internationales. Partant du principe qu'il n'y a qu'une musique française sans aucune rupture tout au long des siècles, il est un des grands défenseurs de ce répertoire. À la tête des plus grands orchestres, il se bat pour faire redécouvrir ce répertoire, de l'Akademie für Alte Music Berlin au Sinfonia Varsovia, du Rias Kammerchor à l'Orchestre Philarmonique de Radio France, de l'Orchestre de l'Opéra National de Montpellier-Languedoc-Roussillon (avec lequel il a entretenu une longue collaboration) au Kammerorchester Basel. Il collabore ainsi avec des metteurs en scène aussi différents que Georges Lavaudant, Mariame Clément, Gilles et Corinne Bénizio (alias Shirley et Dino) ou Christoph Marthaler. Cette saison 2011/2012, il a dirigé par exemple La Belle au bois dormant de Hérold, La Belle Hélène d'Offenbach à l'Opéra National de Montpellier, ou Hamlet de Thomas à l'Opéra de Zagreb. Son esprit pionnier dans la redécouverte de ce répertoire l'amène à participer à la création du Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française à Venise en 2009 avec lequel il mène différents projets. À titre d'exemple, cette collaboration a permis la mise en place d'une collection discographique autour des musiques du Prix de Rome avec l'enregistrement d'oeuvres souvent inédites ou méconnues : un premier album consacré à Debussy est sorti en 2009, suivi par un album consacré à Saint-Saëns et dernièrement à Gustave Charpentier. Transmettre son travail sur l'interprétation, les conventions de l'époque et les dernières découvertes musicologiques, mais également les réalités et les exigences du métier de musicien, est pour lui essentiel. Il s'implique ainsi dans des actions pédagogiques auprès de jeunes musiciens (telles la Schola Cantorum de Bâle, l'Académie d'Ambronay, le Jeune Orchestre Atlantique, l'Opéra Junior de Montpellier, la McGill University de Montréal .). Depuis la rentrée 2011, Hervé Niquet est Directeur musical du Choeur de la Radio flamande et premier chef invité de son pendant orchestral, le Brussels Philharmonic. Il dirige durant cette saison des oeuvres de Theodore Dubois ou le Requiem d'Alfred Desenclos.