Biographie

C'est une passion pour des groupes de rock anglophones qui pousse deux Bordelais à chanter en anglais et à créer un groupe de rock. Les deux Julien G. sont découverts en 2003 dans un style punk sous le nom de British Hawaii. Deux ans plus tard ils reviennent en hérauts folk-rock, dans le sillon du maitre Neil Young qui leur inspire leur nom, et publient en 2007 un premier album homonyme qui fait sensation. A Sudden Change of Mood sort en avril 2010 et voit Hey Hey My My proposer une musique plus directe.