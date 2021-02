Biographie

Véritable soprano colorature, la Libanaise Hiba Tawaji est née le 10 décembre 1987. Trilingue, elle chante en arabe, français et anglais et est à l'aise dans l'opéra, la pop orientale ou le jazz. Remarquée par le producteur et compositeur Oussama Rahbani, elle participe en 2008 à son spectacle Le Retour du Phénix. Toujours en collaboration avec son mentor, Hiba Tawaji sort les albums La Bidayi Wala Nihayi (2011) et Ya Habibi (2014). En janvier 2015, Hiba Tawaji fait ses premiers pas en France en participant aux auditions de The Voice, la plus belle voix. Son interprétation magistrale de la chanson « Les Moulins de mon coeur » de Michel Legrand convainc Mika de l'enrôler dans son équipe. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019