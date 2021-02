Biographie

Malgré quelques mouvements de line-up, High On Fire est progressivement devenu l'une des places fortes du heavy metal américain, mêlant des influences de doom metal, de punk, de hardcore, voire de grunge et de noise rock. Le groupe formé par Matt Pike (guitare et chant), Des Kensel (batterie) et George Rice (basse) en 1998 à Oakland (Californie), sur les cendres de Sleep, a publié sept albums studio et deux live. Dès le premier album, The Art Of Self Defense, paru en 2000, il creuse le sillon heavy metal traditionnel de son prédécesseur, en s'inscrivant en décalage avec le nu metal qui a cours à cette époque. George Rice quitte la formation à l'issue de la tournée de promotion du deuxième album, Surrounded By Thieves (2002). Il est remplacé par Joe Preston sur le suivant, Blessed Black Wings, qui paraît trois ans plus tard. Après une nouvelle série de trois albums salués par la critique, High On Fire revient en 2015 avec Luminiferous, un disque dominé par la thématique de la conspiration et qui poursuit musicalement dans la veine à laquelle le groupe est toujours resté fidèle. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015