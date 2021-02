Biographie

Chanteuse diplômée de la Manhattan School of Music, Hilary Kole se fait la voix dans les comédies musicales Our Sinatra et Singing Astaire avant un premier album Haunted Heart sorti en 2008 et vivement salué par la critique. Sur le suivant You Are There (2010), les stars du jazz se bousculent pour accompagner la divine à la voix et beauté troublantes. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015