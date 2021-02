Biographie

Née à Reykjavik en 1982, la violoncelliste, compositrice et productrice islandaise Hildur Guðnadóttir impose son approche expérimentale et cinématographique dès la fin des années 90 à travers une série d'albums solo comme Mount A (2006) ou Saman (2014) et de collaborations avec le regretté Jóhann Jóhannsson ainsi qu'avec un large panel de groupes avant-gardistes, de Throbbing Gristle à Animal Collective en passant par Múm ou Sun O))). Basée à Berlin, la musicienne enregistre pour une variété de labels et commence à livrer une série de partitions pour le grand comme le petit écran dès 2015, publiant en 2019 les bandes originales acclamées de la série HBO Chernobyl et du long-métrage Joker, deux des productions les plus remarquées de l'année. © TiVo