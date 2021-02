Biographie

Déclinaison francophone du projet discographique initié en 1992 par l'église australienne Hillsong fondée à Sydney en 1983 par Brian et Bobbie Houston, Hillsong en français publie son premier recueil en 2012 sous le titre Global Project, impliquant la branche parisienne de l'église pour une collection de douze titres dédiés à la foi et à la gloire de Dieu. Suite à deux maxis supplémentaires, le projet revient en 2018 avec Il y a plus (2018), suivi pour les fêtes par Noël: Le Projet de paix puis par Mains nettes / Coeur pur en 2020, troisième long format porté par l'extrait Roi des rois. © TiVo