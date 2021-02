Biographie

Groupe australien de musique pop rock chrétienne formé en 1998, United Live est mené par les chanteurs et compositeurs Reuben Morgan et Marty Sampson. Leur premier album, Everyday (1999), est enregistré lors d'un rassemblement annuel à la conférence de la jeunesse Encounterfest, avec la participation de la chanteuse Brooke Fraser et d'autres proches. Un DVD accompagne la sortie de la performance. Au départ de Reuben Morgan, remplacé par Joel Houston, le groupe se rebaptise Hillsong United et sa popularité croît avec l'album United We Stand (2006), meilleure vente de musique chrétienne au Canada. Après la sortie de All of the Above (2007), le groupe publie plusieurs albums en public, dont We're All in This Together (CD et DVD, 2011) et Live in Miami: Welcome to the Aftermath (2012). En 2013 sort le troisième album studio de la formation, Zion. C'est le premier à intégrer le Top 5 du Billboard américain. Un EP de versions acoustiques suit la même année, tandis qu'en 2014, The White Album: Remix Project inaugure une formule dansante. L'année 2015 voit la sortie de l'album Empires, classé numéro un en Australie, suivi de Of Dirt and Grace: Live from the Land (2016). Pour l'enregistrement de son cinquième album studio Wonder (2017), Hillsong United s'installe à Los Angeles. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019