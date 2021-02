Biographie

Avant d’être l’interprète du fameux single Beautiful Tango dont on a beaucoup parlé, Hindi Zahra a d’abord grandi au Maroc, avec toute la culture (musicale notamment) qui va avec : musique tradi berbère, indienne, égyptienne, mais aussi rock psyché, reggae, soul. A 12 ans, elle monte à Paris pour commencer une nouvelle vie, axée avant tout sur la musique. La chanteuse marocaine commence alors par faire quelques petites scènes avant de se pencher sur un enregistrement. Mais son succès la poursuit, et ce sera son premier album Handmade (entièrement autoproduit, donc) qui convaincra le label Blue Note de la signer. Grâce à cette première petite merveille, Hindi Zahra remporte même une Victoire de la musique dans la catégorie Musiques du monde. Suite logique mais peu commune, la chanteuse part en tournée pour faire plus de 400 concerts dans le monde pendant deux ans et demi.Afin de se retrouver un peu seule, elle part alors au Maroc pour « une vraie descente dans la solitude… pour digérer une histoire et la raconter, en tirer des chansons de transe, libérées ». Avec le percussionniste d’Essaouira Rhani Krija, la chanteuse explore de nouveaux rythmes, mélange des percussions marocaines et y intègre des rythmes cubains, ajoute des percussions indiennes…. Puis s’en va enregistrer avec le guitariste flamenco Juan Fernandez « El Panky ». Elle en profite au passage pour découvrir le monde du cinéma en jouant dans The Narrow Frame Of Midnight ainsi que The Cut. Toutes ces aventures dessinent peu à peu la route ascensionnelle de Homeland, son deuxième album, en plus du single principal Any Stoy. Hindi Zahra finalise l’enregistrement à Paris, collabore avec le guitariste Bombino et le percussionniste brésilien Ze Luis Nascimento. On reconnaît alors beaucoup de styles musicaux mais ils ont oublié leur nom, tous fondus et portés par le tempo chaloupé et capiteux qui donne son cap à l’album. Il y a de la mélancolie dans les chansons d’Hindi Zahra, mais surtout de l’extase dans sa voix, et des mélismes qui font le tour du monde en spirales.