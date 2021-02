Biographie

Originaire de la région parisienne, Raphaël Legrand choisit d'abord comme pseudonyme Hippocampe, l'une de ses créatures préférées, parce que la consonance hip-hop se prête à son univers. Grâce à l'ouverture de ses parents, il se construit un patrimoine musical des plus larges. Ces derniers lui firent en effet écouter autant du rock que de la chanson, de la musique latino-américaine ou baroque. Fan du rappeur américain Busta Rhymes, il se met à écrire à l'âge de 19 ans, dans un style proche du slam, et s'illustre entre 2007 et 2010 au sein du groupe de rap et beatbox La Secte Phonetik. Dès 2010, il se met en scène dans une websérie intitulée Vidéo rap et publie en 2011 le mini-album Vaccin Contre l'Automne. Après ses rencontres avec le graphiste Céo et le DJ Aociz, il sort son premier album Aquatrip en 2013 et fait depuis figure de croisement improbable entre Boby Lapointe et MC Solaar. En 2015 paraît son deuxième album Céleste. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015