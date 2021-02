Biographie

Pianiste précoce et virtuose, Hiromi Uehara a quitté son Japon natal pour terminer ses études au Berklee College of Music entre 1999 et 2003. Elle enregistre dans la foulée ses premiers albums en trio, dont Brain (2004) et Spiral (2006). Avec son groupe rebaptisé Sonicbloom, Hiromi mêle allègrement standards et compositions personnelles dans un style post-bop emprunt de rock sur Time Control (2007) et Beyond Standard (2008). Passant d'un album à quatre mains avec Chick Corea (Duet) à un opus en solitaire (Place to Be), la pianiste éclectique ne cesse de surprendre en concert comme sur disque. En 2011, le huitième album Voice renouvelle son trio baptisé The Trio Project avec Anthony Jackson et Simon Phillips. Les mêmes musiciens se réunissent à nouvau pour Alive (2014). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015