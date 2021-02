Biographie

Quatuor américain grunge éminent, Hole se signale par un premier album ravageur, Pretty On The Inside (1991), avant d'être propulsé sur le devant de la scène avec Live Through This (1994) et de concrétiser avec un dernier album de power-pop, Celebrity Skin (1998). Les affres de la vie de sa chanteuse, la provocante Courtney Love, et notamment son idylle avec Kurt Cobain, ont achevé d'en faire un groupe culte. Douze ans après Celebrity Skin , Hole remet le couvert pour Nobody's Daughter , réalisé avec le concours de Linda Perry et Billy Corgan. © ©Copyright Music Story Carole Le Bras 2015