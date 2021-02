Biographie

Holger Czukay (né Holger Schüring, 1938 - 2017) fut connu pour être le bassiste, programmeur et compositeur du groupe allemand de krautrock Can, dès sa formation en 1968. Féru d'électronique durant sa jeunesse, il est formé à la composition musicale par Karlheinz Stockhausen de 1963 à 1966, avant de se tourner vers l'enseignement puis, après avoir appris à jouer de la basse, suivre ses camarades de cours dans l'aventure artistique. Avec l'un des groupes de rock les plus influents des années 1970, il enregistre neuf albums, encadrés par son premier disque en solo Cannaxis 5 (1969) et le suivant Movies (1979). Passionné par les effets sonores à base d'enregistrements d'ondes courtes radiophoniques, il applique ses collages dans ses propres albums On the Way to the Peak of Normal (1981), Der Osten Ist Rot (1984), Rome Remains Rome (1987) et Radio Wave Surfer (1991). Il produit par ailleurs le premier album d'Eurythmics (In the Garden, 1981) et collabore avec des musiciens comme Jah Wobble (Full Circle, 1982 et Snake Charmer, 1983) ou David Sylvian (Plight & Premonition, 1988 puis Flux + Mutability l'année suivante). En 1989, la reformation de Can donne lieu à un ultime album, Rite Time. Holger Czukay se consacre ensuite à la production et à l'enregistrement des albums Good Morning Story (1999), La Luna (2000), Linear City (2001) et The New Millenium (2003), réalisé avec sa femme U-She, décédée en 2017. Il meurt deux mois après dans des conditions mystérieuses, le 5 septembre, à l'âge de 79 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017